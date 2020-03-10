Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı - Son Dakika

Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı

6 saat önce

EDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı.

Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı, System.String[]

EDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık 3 bin dolar paramı ve eşyalarımı aldılar" dedi.

Afganistan'da yaşanan savaş nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de Eskişehir'e yerleşip çalışmaya başlayan Ali Rıza Nazani, Edirne'den 3 gün önce Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanan Nazani, askerler tarafından dövülüp burnunun kırıldığını ve parası ile eşyalarının alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderildiğini anlattı. Nazani, "Bir yıl önce Türkiye'ye geldim. Sınır kapılarının açılması sonrasında Edirne'ye geldim ve karşıya geçtim. Sonra yakalandım, önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık olarak 3 bin dolara yakın paramı telefon ve çantamı aldılar. Kafama ve burnuma vurdular. Biz güzel bir hayat iyi bir yaşam için öbür tarafa gitmek istiyoruz. Annem ve babam Afganistan'da onlara bakmak istiyorum. Yunanistan'da polislere baktığında hemen vuruyorlar. Kıpırdayan biri vardı onu bacağından vurdular. Biraz ses yapsak hemen gaz atıyorlar. Çok kötü davranıyorlardı" dedi.

BOMBALARDAN KAÇTIM OKUMAK İSTİYORUM

Afganistan'da savaştan kaçtığını ve anne baba ve iki kardeşinin Afganistan'da kaldığının belirten Nazani, "Afganistan'da gece yatamıyorduk. Bomba atıyorlardı. Annem ve babam orada kaldı. Kardeşlerim orada. Ben bu yaşıma kadar iki gün okula gittim, sonra gitmedim. Ben okumak için gitmek istiyorum. Okumam yok utanıyorum. İki kardeşim var, onların benim gibi olmasını istemiyorum. Benim istediğim sadece rahat bir hayat" diye konuştu.


Yunanistan, Afganistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı
YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:10 İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
20:10 Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı
20:10 ADIYAMAN Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]