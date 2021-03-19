Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü – (2) - Son Dakika

Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü – (2)
19.03.2021 14:31
Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü – (2)UYRUKLARI BELİRLENDİİzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik güçlerince denize bırakılan ve hayatlarını kaybeden kaçak göçmenlerin uyrukları belirlendi.
Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü – (2)
UYRUKLARI BELİRLENDİ
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik güçlerince denize bırakılan ve hayatlarını kaybeden kaçak göçmenlerin uyrukları belirlendi. Ölen 3 kaçak göçmenin Sierra Leone uyruklu olduğu öğrenildi. Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından sağ kurtarılan ve hastanede tedavi alınan diğer 3 kaçak göçmenden 2'sinin Sierra Lenoe, 1'inin de Somali uyruklu olduğu belirtildi. 1 kaçak göçmenin ise aranması ise sürüyor.
Görüntü dökümü
-Arama kurtarma
-Boğaz adasından görüntü
(Kj: Kamera: Davut CAN-Melis KARAKUZULU/ Ahmet Turhan ALTAY/ (Çeşme) İZMİR,
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