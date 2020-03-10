Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor - Son Dakika

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Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
6 saat önce
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:01 Kaynak: İHA
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
EDİRNE - Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan mülteci göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise, mültecilerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki mültecilerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.
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