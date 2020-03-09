Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor - Son Dakika

Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor

6 saat önce

Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.

Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor, System.String[]

Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.


Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Sınıra gelen binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise geçmek için çaba gösteriyor. Yaşanan göçten endişe duyan Yunan askeri ise, mültecilerin sınırı geçebileceğini düşündükleri noktalara, dikenli teller çekerek göçü engellemeye çalışıyor. - EDİRNE

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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