Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale - Son Dakika

Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale

6 saat önce

Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale, System.String[]

Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.


Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ediyor. Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından tampon bölgeye gaz kapsülleriyle hedef gözeterek atış yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi. - EDİRNE

Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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