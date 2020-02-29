Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale - Son Dakika

Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale
6 saat önce
Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.
Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ediyor. Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından tampon bölgeye gaz kapsülleriyle hedef gözeterek atış yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi. - EDİRNE
Son Dakika Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz? Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı