Yunan askerinden pişkin hareket - Son Dakika

Yunan askerinden pişkin hareket
6 saat önce
Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.
Meriç nehrinde botlarla devriye atan yüzleri maskeli Yunan askerleri kameraları görünce pişkinlik yaparak el salladı.
(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)
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