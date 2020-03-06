Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale - Son Dakika

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

13 dakika önce

EDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, TOMA ve gaz bombası ile müdahale etti.

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale, System.String[]

EDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, TOMA ve gaz bombası ile müdahale etti.

Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere akşam saatlerinde Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri ayrıca gaz bombası da kullandı. Atılan gazlardan göçmenler etkilenirken, bazıları nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle Türkiye tarafında kaçan göçmenler ile Yunan güvenlik güçleri arasında olaylar bir süre devam etti.


Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:52 Kaynak: DHA
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