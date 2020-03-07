Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale (2) - Son Dakika

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale (2)

6 saat önce

YUNAN ASKERİNİN ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİPazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan asker ve polislerinin sert müdahalesi gün boyu sürdü.

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale (2), System.String[]

YUNAN ASKERİNİN ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan asker ve polislerinin sert müdahalesi gün boyu sürdü. Bir Yunan askerinin tel örgülerin yanına gelip, elindeki uzun namlulu silahla Türkiye tarafına ateş açması kameralarla görüntülendi. Görüntülerde, elinde silahıyla sınırı ayıran tel örgülerinin yanına gelen Yunan askeri, silahıyla Türkiye tarafına doğru ateş açıyor. Olaylar sırasında bazı göçmenlerin yaralandığı belirtildi. Göçmenlerin kendilerine müdahale eden Yunan güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdikleri görüldü.


Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:42 Kaynak: DHA
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