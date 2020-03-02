Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi - Son Dakika

Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi

11 dakika önce

EDİRNE (İHA) – Yunanistan askerinin sınırı geçmeye çalışan göçmen grubuna açtığı taş sonucu yaralanan göçmenler ambulanslarla Keşan'a getirildi.

Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi, System.String[]

EDİRNE (İHA) – Yunanistan askerinin sınırı geçmeye çalışan göçmen grubuna açtığı taş sonucu yaralanan göçmenler ambulanslarla Keşan'a getirildi.


Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen grubuna Meriç Nehri'nin karşı kıyısında bekleyen Yunan güçleri tarafından ateş açıldı. Sınırda Yunanlı birliklerin açtığı ateş sonrasında gözünden yaralanan bir göçmen ile birlikte çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler ambulanslar ile Keşan'a getirildi. Plastik mermiler kullanılarak gerçekleştirilen atışlar sırasında mermilerin hedefi olan şimdiye kadar toplam 6 göçmen, ambulanslar ile birlikte Keşan Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
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