Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi - Son Dakika

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Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi
11 dakika önce
EDİRNE (İHA) – Yunanistan askerinin sınırı geçmeye çalışan göçmen grubuna açtığı taş sonucu yaralanan göçmenler ambulanslarla Keşan'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
EDİRNE (İHA) – Yunanistan askerinin sınırı geçmeye çalışan göçmen grubuna açtığı taş sonucu yaralanan göçmenler ambulanslarla Keşan'a getirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen grubuna Meriç Nehri'nin karşı kıyısında bekleyen Yunan güçleri tarafından ateş açıldı. Sınırda Yunanlı birliklerin açtığı ateş sonrasında gözünden yaralanan bir göçmen ile birlikte çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler ambulanslar ile Keşan'a getirildi. Plastik mermiler kullanılarak gerçekleştirilen atışlar sırasında mermilerin hedefi olan şimdiye kadar toplam 6 göçmen, ambulanslar ile birlikte Keşan Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. - EDİRNE
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