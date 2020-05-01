Yunan askerinin botlarının motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla geçis yapmak isteyen ve Yunan askeri tarafından içinde bulundukları botun motoru sökülerek geri itilen 14 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çeşme ilçesi kıyılarından bu sabah lastik botla denize açılan 10'u Somali, 4'ü Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle karşılaştı. Yunan askeri, lastik bottaki motoru söküp, aldıktan sonra kaçak göçmenleri, Türk karasularına itti. Kaçaklar da Boğaz Adası açıklarından, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 6'sı erkek, 5'i kadın, 3'ü çocuk olan grubu kurtarıp kıyıya getirdi. Kaçak göçmenler kimlik tespiti sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.