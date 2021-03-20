İZMİR Yunan askerinin elleri kelepçeli ölüme terk ettiği göçmenlerden kayıp olan Somalili aranıyor-ARŞİV - Son Dakika

Yunan askerinin elleri kelepçeli ölüme terk ettiği göçmenlerden kayıp olan Somalili aranıyor

YUNAN Sahil Güvenlik ekiplerince elleri kelepçeli halde ölüme terk edilen ve 3'ünün cansız bedeni bulunan göçmenlerden kayıp olan Somali uyruklu göçmenin bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışması sürüyor.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.55'te, Çeşme'nin Kara Abdullah Burnu açıklarında göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Botla bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Sierra Leone uyruklu 3 kaçak göçmenin cesedine ulaştı. 2'si Sierra Leone, 1'i Somali uyruklu 3 göçmeni ise sağ kurtardı. Somali uyruklu bir göçmen ise kayboldu.

Olayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni darbedip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attığını ifade eden Bakan Soylu, göçmenlerin kurtarılma anı ile tedavi gördükleri hastanedeki görüntülerini de paylaştı.

Görüntüde ellerinde kelepçe olduğu görülen göçmenlerden Muhammed'in, "16 Mart'ta Çeşme'ye geldik, daha sonra Yunanistan'ın Sakız Adası'na gittik. Orada iki gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paramızı alıp, dövdüler. Yedi kişiydik. Ayaklarıyla attılar. Ellerimizde kelepçeler vardı" dediği duyuldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Kayıp Somali uyruklu göçmeni arama çalışmaları bugün de devam etti. Sahil Güvenlik Botu bölgede devriye gezerken, dalgıçlar da Kara Abdullah Burnu açıklarında aramalarını sürdürdü.

SAĞ KURTARILANLAR, GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLECEK

Öte yandan sağ kurtarılan 3 göçmenin, Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.