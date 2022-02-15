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Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

15.02.2022 19:35
Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar, Dikili, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 52 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar, Dikili, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 52 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, geçen 12 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 2 can salı içerisindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında aynı gün saat 15.30 sıralarında bir başka ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri can salı içerisindeki 22 kaçak göçmeni daha kurtarıldı.Dün Foça ilçesi açıklarında saat 20.45 sıralarında can salı içerisinde bir grup kaçak ihbarı olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, can salı içerisinde sürüklenen 8 kaçak göçmeni bota alarak kıyıya çıkardı.Bugün saat 01.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında ise bir grup kaçak göçmen bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, can salı içerisindeki 8 göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 52 kaçak göçmen, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Seferihisar, Çeşme, Foça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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