Yunan askerinin ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti - Son Dakika

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Yunan askerinin ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına gitmek isteyen mültecileri ittire ittire Türk karasularına sokan Yunan askerleri mültecileri deniz ortasında ölüme terk etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:33 Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına gitmek isteyen mültecileri ittire ittire Türk karasularına sokan Yunan askerleri mültecileri deniz ortasında ölüme terk etti. Mültecilerin yardımına Türk askerleri yetişti.
Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yunan askerleri lastik botta bulunan 8 mülteciyi zorla Türk karasularına bırakıp kaçtı. Deniz ortasından ölüme terek edilen 8 mültecinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 8 mülteci Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis limanına getirildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen mültecilerin Afkanistan uyruklu olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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