Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi - Son Dakika

Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi

6 saat önce

Yunan askerinin vurarak öldürdüğü Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cenazesi, Kilis'ten Suriye'ye gönderildi.

Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi, System.String[]

Yunan askerinin vurarak öldürdüğü Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cenazesi, Kilis'ten Suriye'ye gönderildi.


Yunanistan'a geçmek isterken Yunan askeri tarafından vurularak öldürülen Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi Edirne'den Kilis'e getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Muhammed Aymed Arab'ın cenazesi yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, Arab'ın cenazesi Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi. Cenazenin Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde toprağa verileceği öğrenildi. - KİLİS

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor
Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı Bakan Soylu Suriye'deki planı açıkladı: Türkiye'nin büyük şehirlerini patlatabilecek bir yapı oluşturuyorlar

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]