Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi - Son Dakika
Son Dakika Genel Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi - Son Dakika

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

6 saat önce

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi Yunanistan mültecilerin geçişini engelleyemiyor Avrupa'ya gitmek için her yolu deneyen mülteciler botla Meriç Nehrini geçerken, metrelerce yakınında bulunan Yunan askerlerinin ise yanı başından sınırı geçen göçmenleri görmemesi dikkat çekti.

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

Yunanistan mültecilerin geçişini engelleyemiyor

EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için her yolu deneyen mülteciler botla Meriç Nehrini geçerken, metrelerce yakınında bulunan Yunan askerlerinin ise yanı başından sınırı geçen göçmenleri görmemesi dikkat çekti.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yunan güvenlik güçleri ise sınır kapılarında gaz, ses bombalarının yanı sıra plastik mermi ve tazyikli suyla, Meriç Nehri kıyısında ise jiletli ve dikenli tellerle mültecilerinin geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerine çok yakın noktadan sınır geçtiler

Yunan güçleri tarafından kullanılan orantısız müdahalelere rağmen mültecilerin Avrupa'ya geçişi engellenemiyor. Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısındaki hemen her noktaya asker ve polis takviye etmesine rağmen, mültecilerin bazıları hava kararınca bazıları ise gündüz saatlerinde sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti.

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

Meriç Nehrinin karşı kıyısında bulunan iki Yunan askeri aracındaki askerler ise kendilerine yaklaşık 100 metre yakınından sınırı geçen mültecilere fark edemedi. Karşı kıyıya geçen iki mülteci botu kıyıda bulunan ağaç dallarına bağladıktan sonra ağaçlık alana çıkarak, çevreyi kontrol etti. Burada bir süre bekleyen mülteciler, daha sonra ise ağaçlık alana girerek gözlerden kayboldu.

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

Yunanistan, Avrupa, Meriç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 08:41:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]