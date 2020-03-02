Yunan askerleri bu seferde gazetecileri hedef aldı - Son Dakika
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Yunan askerleri bu seferde gazetecileri hedef aldı

6 saat önce

Yunan askerleri sınırda görevi başındaki gazetecileri hedef aldı.

Yunan askerleri bu seferde gazetecileri hedef aldı, System.String[]

Yunan askerleri sınırda görevi başındaki gazetecileri hedef aldı. Yunan tarafından kasten atılan saçmalarlar yaralanan 2 gazeteci hastanelik oldu.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine doğru yaşanan yoğun göç nedeniyle Yunan askerleri sınıra doğru gelen mültecilere müdahale etmeye çalışıyor. Yunan askerleri göçmenlerin yanı sıra gazetecileri de hedef almaya başladı. Bugün bölgede görev yapan A haber ekibinden 2 gazeteci Yunan askerlerinin namlularının hedefi oldu. Sınıra yakın bölgede yüzlerine gelen saçmalarla yaralanan 2 gazeteci kanlar içerisinde hastaneye sevk edildi. Gazeteciler yaptıkları açıklamada Yunan askerlerinin bilerek gazetecilere ateş açtığını söyledi.

Yunan tarafından sıkılan saçmalarla yaralanan gazeteci Vedat Sezer, "Bizler 3 günden beri Yunanistan sınırındaki gelişmeleri takip etmek için buradaydık. Zaman zaman bölgede sıcak gelişmelerde oluyordu. Biz sınıra doğru yürüyen büyük bir grupla birlikte hareket ettik. İpsala bölgesinde Yunanistan sınırına yakın bir noktada onların o yürüyüşünü görüntülerken bir anda oldu. Zaman zaman saçma yağmuru geliyordu. Kameraman arkadaşımız, kamerasını oraya çevirdiğinde namlunun üzerimize çevrildiğini görünce her şey bir anda oldu. Ben Cenk arkadaşımızın yüzünün kanadığını gördüm. Bölgeden çıkmak zorunda kaldık. Çoluk çocuk dinlemeden yaptılar bunu. Şuan yüzümde bir saçma var. Cenk'inde yüzünde 6 adet saçma var" dedi.

Gazeteci Cenk İşver ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5-10 bin kişilik bir grupla hareket ediyorduk. Kameraya doğru kasıtlı olarak attılar. Yüzümde 6 tane saçma var. Bize bunları yapıyorlarsa kim bilir diğer insanlara neler yaparlar" diye konuştu

(İHA)

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
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