Kocadere katliamının 100. yılı - Son Dakika

Kocadere katliamının 100. yılı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi için anma töreni düzenlendi.

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