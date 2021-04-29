Kocadere katliamının 100. yılı - Son Dakika

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi için anma töreni düzenlendi.
Kocadere Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şehitliğe kaymakamlık, belediye ve muhtarlık çelenklerinin sunulmasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin yer aldığı anma programına, Kaymakam Vekili Abdurrahman İnan, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İl Genel Meclis Başkan Vekili Murat Kaya, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, siyasi parti temsilcileri, Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol ve Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar katıldı.
Kaynak: AA
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