Yunan askerleri mültecilere ateş açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerleri mültecilere ateş açtı - Son Dakika

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

6 saat önce

Yunanistan sınır birlikleri, Meriç Nehri'ni yüzerek sınırı geçmek isteyen mültecilere otomatik silahlarla yaylım ateşi açtı.

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı, System.String[]

Yunanistan sınır birlikleri, Meriç Nehri'ni yüzerek sınırı geçmek isteyen mültecilere otomatik silahlarla yaylım ateşi açtı.


Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkmak için Edirne'ye gelen binlerce mültecinin Yunanistan sınırlarında geçiş için bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gelen binlerce çocuk, kadın ve ailelerden oluşan mülteciler, kimi zaman jiletli tel örgüleri aşarak, kimi zamansa iki ülke arasında doğal sınır hattını oluşturan Meriç Nehri'ni yüzerek veya botlarla geçmeye çalışıyor.


Yunan zulmü, ilk kez bu kadar net görüntülendi


Komşu ülke Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce mülteci, sınır hattında Yunanistan askerlerinin orantısız müdahaleleri ile yüz yüze geliyor. İlk üç günlük süreçte Yunanlı askerler, biber gazı ve ses bombaları ile adeta mültecileri bombardımana tutarken, bugün ise silah sesleri yükselmeye başladı. İpsala Sınır Kapısı'nda bir mültecinin açılan ateş sonrası boynundan vurularak hayatını kaybetmesinin ardından, yaşanan dehşet ilk kez net olarak 'İHA' tarafından nehir hattında görüntülendi.


Sürünerek kurtulmaya çalıştılar


Meriç Nehri'nin yüzerek geçmek isteyen mülteci grubuna Yunanistan sınır birlikleri otomatik silahlarla yaylım ateşi açtı. Yaşanan dehşet anlarında mülteciler, bölgeden sürünerek kurtulmaya çalıştı. Yaşanan dehşet anları İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.


Yaylım ateşi arasında kalan mülteciler, "Askerler bize ateş ediyor. Bu şekilde Avrupa bizim için hayal" dedi. - EDİRNE

Meriç Nehri, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:52 Kaynak: İHA
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