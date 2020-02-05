Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı - Son Dakika

Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı

7 saat önce

Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri'nden zorla Türkiye'ye gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sınır köyü olan Kiremitçisalih köyüne sığındı.

Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı, System.String[]

Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri'nden zorla Türkiye'ye gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sınır köyü olan Kiremitçisalih köyüne sığındı. Donmak üzere olan mültecilere köylüler battaniyelere sardıktan sonra giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.


Yunanlı askerler tarafından dövülerek eşyaları alınan ve Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Kiremitçisalih köyündeki kıraathaneye sığındı. Köy sakinleri tarafından battaniyelere sarılan mültecilere yemek ve çay ikramında bulunuldu. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan mülteciler tedavi altına alındı. İHA'ya açıklamalarda bulunan köy muhtarı Recep Tane, "Kıraathanemize gelen mültecilerin birçoğu dövülmüş haldeydi. Hatta 2'si ağır yaralıydı. Hemen battaniyelere sardık ve yiyecek yardımında bulunduk. Bu Yunan'ın ilk kez yaptığı bir şey değil. Yazıktır günahtır" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Meriç Nehri, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkücü Kenan Uçkan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 06:35:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]