Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti - Son Dakika

Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti

7 saat önce

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılar, Yunanistan sınır birliklerinin yoğun şekilde biber ve göz yaşartıcı gaz bombası atması nedeniyle zor durumda kaldı. Sığınmacıların kimisi, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçirdi. Nefes alamayan bebekler, annelerinin çığlıkları arasında sahra çadırına yetiştirildi.

Sahra çadırına da dolan gaz nedeniyle güçlükle müdahalede bulunan sağlık çalışanları, çok sayıda sığınmacıyı tedavi etti.

Yunanistan sınır güçleri, aralıklarla gaz saldırısı düzenleyerek sığınmacıları sınır hattından uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:41 Kaynak: AA
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