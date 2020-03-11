Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1) - Son Dakika

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Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1)
6 saat önce
Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:40 Kaynak: AA
Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
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