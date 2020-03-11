Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1) - Son Dakika

Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1)

6 saat önce

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1), System.String[]

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu

Son Dakika Haberleri
03:10 Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]