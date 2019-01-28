Yunan askerlerine gözdağı... Yunan askerleri Kardak
kayalıklarına yaklaşamadı
MUĞLA - Kardak kayalıklarına her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak kayalıklarının 23'cü yıl dönümün nedeniyle 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak Yunan askerlere gözdağı verdi. Bodrum
'un Gümüşlük
mahallesine yaklaşık 3'5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkların'nın 23'üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarının etrafında devriye atarak Yunan askerlerinin kardağa yaklaşmaması için gözdağı verdi.
30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede sahil güvenlik ekipleri ve Deniz kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah
saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başladı. Öğleden sonra 1 savaş gemisi daha bölgeye geldi. Kardak kayalıklarında devriye atan Türk askerleri yunan askerlerine gözdağı verdi.
Çelenk atmadılar
23 yıldır 28 Ocak'ta Kardak kayalıklarına gelmek için havalanan Yunan askeri helikopteri Kardak kayalıklarının yakınlarında düşmüş ve 2'si pilot olmak üzere 3 askerleri hayatını kaybetmişti. Yunan yetkililer ise o günden buyana her yıl Kardak kayalıklarına gelerek çelenk atma girişiminde bulunurlardı. Kardak kayalıklarına çelek atmaları Türk askerleri tarafından önlenir Yunan askerleri ise havadan Çelenk bırakıp giderdi. Bu yıl ise Yunan askerleri bölgeye gelemedi. Geniş güvenlik önlemi alan Türk askeri kardak kayalıklarını abluka altına aldı.
Öte yandan Kardak kayalıklarına 2 Mil uzaklıktaki Çavuş adasına yapılan gözetleme kulesinde 24 saat Kardak kayalıklarını izlemeye devam ediyor.