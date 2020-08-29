Yunan askerlerinin 1921'de Afyonkarahisar'da çıkardığı yangının belgeleri ortaya çıktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ı 4 yıl işgal eden Yunan askerleri tarafından yakılıp, yıkılıp, tahrip edilen evler ve iş yerlerinin yeni fotoğraf ve görüntülerini yerel araştırmacı- yazar Hasan Özpınar gün yüzüne çıkardı. Özpınar, 14 Ekim 1921 tarihli yangında 300'e yakın ev ve iş yerinin zarar gördüğünü belirtirken, "Yanan alanlar, bu yanan alanları yine söndürmeye çalışan Türk vatandaşları, aralarda dolaşan, yaptıkları işten keyif almışçasına yanan alanları inceleyen Yunan askerlerini görmek mümkün. Büyük Zafer'in yıl dönümünde böyle bir belgeyi, tarihi vesikayı ortaya çıkarmak da bizim için son derece sevindirici bir olay" dedi.

Afyonkarahisar'ı 1919- 1922 yılları arasında işgal eden Yunan askerlerinin 14 Ekim 1921'de çıkardığı yangının fotoğrafları ve görüntüleri ortaya çıktı. Yerel araştırmacı- yazar Hasan Özpınar'ın gün yüzüne çıkardığı fotoğraflar ve görüntüyle Yunan askerlerinin zulmü gözler önüne serildi. 99 yıl önce Yunan askerleri tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflarda Türk halkının yangını söndürmeye çalışması, yanan alanlar belirgin bir şekilde yer aldı.

TARİHİ BİR VESİKAYerel araştırmacı- yazar Hasan Özpınar, "30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünde yine Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin yaşadığı o karanlık günlere dair önemli bir belgeyi, filmi ortaya çıkardık. Geçen yıllarda bilindiği üzere yine Yunan ordusunun, Afyonkarahisar'da çıkardığı 14 Ekim 1921 tarihli bir yangın ve sonrasında 300 civarında evin, iş yerinin yanmasına sebep olan bir fotoğraf. ve bu fotoğrafı da Yunan ordusunun nasıl bir yalanla batı kamuoyunda özellikle 'Mustafa Kemal'in askerilerinin Afyonkarahisar'da çıkardığı yangın' şeklinde sunduğunu görmüştük. Günümüzde yine bu yangına dair fotoğraf mevcut olmakla birlikte, orijinal fotoğraf, 99 yıl önce Afyonkarahisar'da çekilmiş. ve yine Yunanlıların Afyonkarahisar'da çıkardığı yangını gösteren bir fotoğraf. Günümüzde tabii bu yangının sadece fotoğrafı değil filmine de ulaşmış olduk. Görüldüğü gibi. Filmde neler mevcut? Filmde Yunan ordusunun Afyonkarahisar'da çıkardığı yangını görüyorsunuz. Yanan alanlar, bu yanan alanları yine söndürmeye çalışan Türk vatandaşları, aralarda dolaşan, yaptıkları işten keyif almışçasına yanan alanları inceleyen Yunan askerlerini görmek mümkün. Tabii 30 Ağustos'un 98'inci yıl dönümünde, Büyük Zafer'in yıl dönümünde böyle bir belgeyi, tarihi vesikayı ortaya çıkarmak da bizim için son derece sevindirici bir olay" dedi.'YUNANLI ASKERLERİN ZULÜMLERİ KİTAPLARDA VE LARDA YER ALIYOR'Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce ve Fransızca bastırılan, kendi yazdığı 'İşgal Günlerinde Afyonkarahisar-1 Anılar ve Fotoğraflarla' adlı kitabından da bahseden Özpınar, "Yunanların Anadolu'da kaldığı süre boyunca, 1919'dan 1922'ye kadar ve özellikle geri çekilirken, ülkemizin pek çok yerini yakıp yıktıkları malumunuzdur. Bunları da yine geçen yıllarda yayınladığımız, 'İşgal Günlerinde Afyonkarahisar, Anılar ve Fotoğraflarda' isimli kitabımızda o günleri yaşayan, bugün hiçbiri hayatta olmayan, yüzlerce kişinin hatıraları şeklinde yayınlamıştık. Tabii o döneme dair en önemli belgeler, fotoğraflar. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda da pek çok yakılan, yıkılan katledilen insanımızı görmek mümkün. Bu fotoğraflar aynı zamanda 1923 yılında dönemin Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce ve Fransızca şekilde hazırlanan kitapta yine ilk kez ortaya çıkıyor. Bu kitapta neler var? Bu kitapta Yunanlıların özellikle çekilirken yaktıkları, yıktıkları zulümlerini görmek, fotoğraflarını görmek mümkün. Bakın kitabı çevirir çevirmez hemen ilk baştaki fotoğraf karesi günümüzde Afyonkarahisar Devlet Demiryolları 7. Bölge İşletme binası olarak kullanılan yerin yanmış hali. Devamında yine günümüzde İzmir İstasyonu binası olarak bilinen Afyonkarahisar'daki ikinci istasyon binası. Afyonkarahisar'dan tutun Uşak, Dumlupınar, Manisa, Alaşehir, Turgutlu, İzmir'e varıncaya kadar Yunan ordusunun yakıp yıktığı yerler bu kitapta bu şekilde belgelenmiş" diye konuştu.'YUNAN ORDUSUNUN ANADOLU'DA YAPTIĞI ZULMÜ GÖRMEK MÜMKÜN'Osmanlıca yazılmış 'Anadolu'da Yunan Zulüm ve Fecaati' adlı kitaptan da örnekler gösteren Özpınar, şöyle devam etti: "Sadece bu kitapla da kalınmamış, o dönem yayımlanan 'Anadolu'da Yunan Zulüm ve Fecaati' isimli orijinal Osmanlıca baskılı bir kitap. Bakın gayet hacimli bir kitap. Bu kitap da orijinal baskıdır. Bu kitapta yine köy köy, kasaba kasaba Yunan ordusunun Anadolu'da yaptığı zulmü görmek mümkün. Tabii bu kitabın günümüz Türkçesine çevrilmiş bölümlerini 'İşgal Günlerinde Afyonkarahisar' kitabımızda yer vermiştik. Büyük Zafer'in 98'inci. yıl dönümünde böyle bir vesikayı, böyle bir tarihi filmi de ortaya çıkarmaktan yine son derece bahtiyarız. Bu şekilde yine tarihe katkıda bulunuyoruz. Ne mutlu" dedi.