Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı - Son Dakika

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Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı
6 saat önce
Yunan askerlerinin açtığı ateşte sınır hattında görev yapan A Haber ekibinden 2 gazeteci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
Yunan askerlerinin açtığı ateşte sınır hattında görev yapan A Haber ekibinden 2 gazeteci yaralandı.
Yunan askerleri, İpsala Sınır Kapısındaki tampon bölgede bulunan mültecilere ateş açtı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber'den muhabir Vedat Sezer ve kameraman Cenk İşver de hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sezer ve İşver, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
(İHA)
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