Son Dakika › Güncel › Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor - Son Dakika
Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor
6 saat önce
Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:17 Kaynak: AA
Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralanan düzensiz göçmenler ambulanslarla Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu