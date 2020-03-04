Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor - Son Dakika

Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralanan düzensiz göçmenler ambulanslarla Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.