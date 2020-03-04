Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor - Son Dakika

Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor

6 saat önce

Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralanan düzensiz göçmenler ambulanslarla Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:17 Kaynak: AA
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