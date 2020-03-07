YUNAN ASKERLERİNİN DEHŞETİ YAŞATTIĞI BOTTA BULUNAN KÜÇÜK MÜLTECİ KIZ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel YUNAN ASKERLERİNİN DEHŞETİ YAŞATTIĞI BOTTA BULUNAN KÜÇÜK MÜLTECİ KIZ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

YUNAN ASKERLERİNİN DEHŞETİ YAŞATTIĞI BOTTA BULUNAN KÜÇÜK MÜLTECİ KIZ O ANLARI ANLATTI

7 saat önce

YUNAN ASKERLERİNİN DEHŞETİ YAŞATTIĞI BOTTA BULUNAN KÜÇÜK MÜLTECİ KIZ O ANLARI ANLATTIBotta korku dolu anlar yaşayan 9 yaşındaki Sedil Elahmed, "Büyük botları dalga yapmaya başladı.

YUNAN ASKERLERİNİN DEHŞETİ YAŞATTIĞI BOTTA BULUNAN KÜÇÜK MÜLTECİ KIZ O ANLARI ANLATTI, System.String[]

YUNAN ASKERLERİNİN DEHŞETİ YAŞATTIĞI BOTTA BULUNAN KÜÇÜK MÜLTECİ KIZ O ANLARI ANLATTI

Botta korku dolu anlar yaşayan 9 yaşındaki Sedil Elahmed, "Büyük botları dalga yapmaya başladı. Ben çok korktum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım." dedi.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, - Deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere ateş açan ve botlarını batırmaya çalışan Yunan askerleri mültecilere korku dolu anlar yaşattı. Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan 9 yaşındaki Sedil Elahmed o anları anlattı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere ateş açtı. Yunan askerleri içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Botta bulunanların korku dolu anları cep telefonu kameralarına yansırken, botta bulunan ve Yunan askerinin engellemeleri nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye dönen 9 yaşındaki Sedil Elahmed o anları anlattı. Elahmed,"Yunan botları yanımıza geldi Türkiye'ye dönün dedi. Sonra ateş açmaya başladılar. Büyük botları dalga yapmaya başladı. Ben çok korktum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım." dedi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

Kadınların ve çocukların bağrışları

Botun yanına gelen Yunan sahil güvenliği

(AKTÜEL)

Geri dönmek zorunda kalan aile

9 yaşındaki Sedil Elahmed

Çocukların oynaması

Genel ve detay görüntü


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
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