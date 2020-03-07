Yunan askerlerinin dehşeti yaşattığı botta bulunan küçük mülteci kız o anları anlattı - Son Dakika

Botta korku dolu anlar yaşayan 9 yaşındaki Sedil Elahmed, "Büyük botları dalga yapmaya başladı. Ben çok korktum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım." dedi.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) - Deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere ateş açan ve botlarını batırmaya çalışan Yunan askerleri mültecilere korku dolu anlar yaşattı. Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan 9 yaşındaki Sedil Elahmed o anları anlattı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere ateş açtı. Yunan askerleri içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Botta bulunanların korku dolu anları cep telefonu kameralarına yansırken, botta bulunan ve Yunan askerinin engellemeleri nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye dönen 9 yaşındaki Sedil Elahmed o anları anlattı. Elahmed,"Yunan botları yanımıza geldi Türkiye'ye dönün dedi. Sonra ateş açmaya başladılar. Büyük botları dalga yapmaya başladı. Ben çok korktum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım." dedi.