Son Dakika Haberleri: Yunan askerlerinin düzensiz göçmenin ellerinde sigara söndürdüğü iddiası
Son Dakika Güncel Yunan askerlerinin düzensiz göçmenin ellerinde sigara söndürdüğü iddiası - Son Dakika

Yunan askerlerinin düzensiz göçmenin ellerinde sigara söndürdüğü iddiası

6 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir süre önce yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, Yunan askerleri tarafından gözlerinin bağlanıp ellerinde sigara söndürüldüğünü iddia etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir süre önce yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, Yunan askerleri tarafından gözlerinin bağlanıp ellerinde sigara söndürüldüğünü iddia etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itildiklerini belirten düzensiz göçmenler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Musaddiq Javed, 18 kişilik grupla Yunanistan'a geçtikten sonra İskeçe'ye kadar yürüdüklerini, araçla Kavala'ya giderken polis tarafından yakalandıklarını belirtti.

Polis tarafından askere teslim edildiklerini ifade eden Javed, askerlerin telefonunu ve üzerindeki bir miktar avroyu aldığını, Türk paralarını yırttığını iddia etti.

Pakistan'daki ailesine bakmak zorunda olduğu için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Javed, şu iddialarda bulundu:

"Askerler beni bir odaya götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ellerimde sigara söndürdüler. Ayaklarıma vurdular. Daha sonra bizi nehirden Türkiye'ye geri gönderdiler. Dört gün Yunanistan'da kaldık. Yemek vermediler, istediğimizde bizi dövdüler. Türkiye'de bize iyi baktılar."

"Köylüler bize kıyafet verdi"

Fas uyruklu Muhammed Nainiya da Yunan askerleri tarafından ormanlık alanda darbedildiklerini öne sürdü.

Yunan askerlerinin telefonuna ve 700 avro parasına el koyduğunu ileri süren Nainiya, "Bizi bir askeri araçla nehir kenarına getirdiler. Bota bizi 20'şer kişi bindirip sopayla kafamıza vura vura karşıya geçirdiler. Kıyafetlerimizi de aldılar." iddiasında bulundu.

Nainiya, şunları söyledi:

"Daha sonra Türkiye'ye geçtikten sonra kilometrelerce yürüyerek bir köye geldik. Edirneli köylüler bize kıyafet verdi. Jandarma bizi teslim aldı, doktora götürdü. Doktor beni muayene ettiğinde ayağımda 3 kırık olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım."

Yunan askerlerinin düzensiz göçmenin ellerinde sigara söndürdüğü iddiası

Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz 9 dil bilen Gineli Osman, yıllardır cami tuvaleti temizleyerek geçimini sağlıyor Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:37:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunan askerlerinin düzensiz göçmenin ellerinde sigara söndürdüğü iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]