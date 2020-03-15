Yunan askerlerinin geri ittiği göçmenleri, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı - Son Dakika
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Yunan askerlerinin geri ittiği göçmenleri, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

Yunan askerlerinin geri ittiği göçmenleri, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmen, saat 01.56'da Akyarlar Mahallesi açıklarında olduklarını ve Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi. Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, 16 Güney Afrika, 7 Kongo, 5 Suriye, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistin uyruklu göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 5'i çocuk, 12'si kadın 36 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.


Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:14 Kaynak: DHA
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