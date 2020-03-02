Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi - Son Dakika

Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi

6 saat önce

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin müdahalesi Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor.

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin müdahalesi Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor

Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı
Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:17:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]