Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi - Son Dakika

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Yunan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi
6 saat önce
Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin müdahalesi Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:42 Kaynak: AA
Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin müdahalesi Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor
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