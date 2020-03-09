Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi - Son Dakika

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

7 saat önce

Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi, System.String[]

Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor.

Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

Görüntülere yansıdı

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti.

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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