Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor - Son Dakika

Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor

6 saat önce

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar, İl Sağlık Müdürlüğünün sahra çadırında tedavi ediliyor.

Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor, System.String[]

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar, İl Sağlık Müdürlüğünün sahra çadırında tedavi ediliyor.

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişi sürüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölgesinde bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri gaz ve plastik mermiyle müdahale ediyor.

Müdahalede yaralanan sığınmacılar Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırlarında tedavi ediliyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 sağlık personelinin sahada ve 4 sağlık çadırında görev yaptığını söyledi.

Ateşli silah, plastik mermi yaralanması ve gazdan etkilenen çok sayıda sığınmacının olduğunu ifade eden Kalkan, Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri ve plastik mermilerin zaman zaman çadırlara da isabet ettiğini dile getirdi.

Kalkan, tüm sağlık personelinin gaz maskeleriyle görev yaptığını bildirdi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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