Yunan askerlerinin vurduğu suriyeli genç ülkesine gönderildi - Son Dakika

Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ülkesine gönderildi

EDİRNE'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi, Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yakınlarına teslim edilen cenazenin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Yunanistan polis ve sınır birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullanarak açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilis'e getirildi. Cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Aymed Arab'ın yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, dua edilmesinin ardından Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi. Suriyeli gencin cenazesinin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.