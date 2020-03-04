Yunan askerlerinin yaraladığı düzensiz göçmenler tedavi ediliyor - Son Dakika

Edirne'de, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan düzensiz göçmenler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan düzensiz göçmenler, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Durumu ağır olan bazı düzensiz göçmenler ameliyata alınırken bazıları da acil serviste tedavi ediliyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve sağlık görevlileri yaralılarla ilgileniyor.

Açılan ateş sonucu yaralanan İran uyruklu düzensiz göçmen Adel Jaber, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınırı geçerek Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırda bekleyen ve sınırı geçmek isteyenlere müdahale ettiğini anlatarak, "Gaz bombası attılar. O kadar çok gaz bombası yedik ki alıştık artık. Baktılar gitmiyoruz, silah getirdiler, 'gerçek silah' diye bize gösterdiler." dedi.

Jaber, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda arkadaşının yaralandığını kaydetti.