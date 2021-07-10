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Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü - Son Dakika
BBC

Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü

10.07.2021 23:05

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Dendias, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Meetpoint adlı TV programında gazeteci Olga Tremi'nin sorularını yanıtladı.

Çoğunlukla Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşulduğu mülakatta, Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmasında başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını söyledi.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'Yİ EN AZ ATATÜRK KADAR YÖNETTİ"

Dendias, Erdoğan ile ilgili şunları söyledi:

" Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir."

"ERDOĞAN, HAYATINDA BİR ÇOK BAŞARI ELDE ETMİŞ BİR İNSAN"

Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

"Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÖNGÖRÜLEMEZ DEĞİL"

Erdoğan'ın "öngörülmez" olduğu yolundaki görüşlere katılmadığını da söyleyen Dendias "Bu gibi görüşlerin, izlediği siyaset için kendisine yararlı olduğunu düşünse bile, öngörülemez olduğunu söylemem. Belki çoğumuz katılmasak da Erdoğan'ı kendi stratejisini ve kişisel değerlerini hedef alan biri olarak görüyorum." dedi.

"ERDOĞAN İLE MİÇOTAKİS YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELİ"

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Erdoğan ile Miçotakis arasında yüz yüze yapılacak bir görüşmeyle mümkün olacağını söyledi. Dendias sözlerinin devamında, "Ben her zaman iki liderin ikili ve yüz yüze bir görüşme yapmasından yana oldum. Türkiye'de öyle bir yapı var ki; başka kimsenin özlü bir müzakere yapacak yetkisi yok. Dolayısıyla sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesiyle olacağına inanıyorum" dedi.

Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü

ÇAVUŞOĞLU İLE YAŞADIĞI GERGİNLİK DE SORULDU

Dendias son olarak gazetecinin " Ankara'daki basın toplantısında Çavuşoğlu ile yaşadığı gerginlikte kimin kazançlı çıktığına" dair soruyu yanıtladı.

Dendias bu konuda "Bu sizin ifade ettiğiniz gibi bir maç değildi. Kimsenin kazançlı çıktığına inanmıyorum." dedi ve kameraların önünde yaptığı çıkışlarından Başbakan Miçotakis'in haberdar olduğunu; "tahrik edilirsen sen de konuş" şeklinde aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Dendias ayrıca, "Karşılaştığımız sorunları açık bir dille kamuoyu önünde samimiyetle dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü - Son Dakika Dünya

BBC

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