Yunan bakan yardımcısından provokatif ziyaret - Son Dakika
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Yunan bakan yardımcısından provokatif ziyaret

17.06.2022 17:58
Yunan bakan yardımcısından provokatif ziyaret

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

Türkiye barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı verirken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine yenisini ekledi. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti. Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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