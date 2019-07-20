Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum.
Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye
ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:37
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