Son Dakika Haberleri: Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı
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Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum.

Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum." dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:37 
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