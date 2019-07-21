Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı
1 saat önce
Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi.
Yunanistan
'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye
ile olan ilişkilere de değindi.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:22
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