Son Dakika Haberleri: Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı
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Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı

1 saat önce

Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı, System.String[]
Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:22 
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