Son Dakika Haberleri: Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile sorunlarımız var ama diyalog devam edecek
Son Dakika Dünya Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile sorunlarımız var ama diyalog devam edecek - Son Dakika Dünya

Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile sorunlarımız var ama diyalog devam edecek

6 saat önce

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya karşı olduklarını ancak Ankara ile güven inşa etmek için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Yunan Başbakan Miçotakis, "iki tarafın da iyi niyet göstermesi halinde sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile sorunlarımız var ama diyalog devam edecek, System.String[]

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına karşı olduklarını ancak Ankara ile güven inşa etmek için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.


Londra'ki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk tarafının attığı adımlara dair tüm endişelerini gündeme getirdiğini söyledi.

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Yunanistan, Türkiye, Ankara, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58 
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