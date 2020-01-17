Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız - Son Dakika Dünya

Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız

7 saat önce

Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iptal edilmemesi halinde hiç bir siyasi çözüme onay vermeyeceklerini, veto haklarını kullanacaklarını söyledi.

Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız, System.String[]

Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iptal edilmemesi halinde hiç bir siyasi çözüme onay vermeyeceklerini, veto haklarını kullanacaklarını söyledi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 19 Ocak Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmemesini sert bir dille eleştirdi. Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, "Bölgede istikrara katkı sağlayan Yunanistan'ın toplantıya çağrılmaması kabul edilemez bir durum." dedi.

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Yunanistan, Türkiye, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:13 
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