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Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi
7 saat önce
Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:57
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