Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi

Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.View on euronews

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Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?