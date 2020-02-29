Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi - Son Dakika Dünya

Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi

7 saat önce

Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.View on euronews

Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:57 
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