Son Dakika Haberleri: Yunan Başbakanın 'Taciz' İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

Yunan Başbakanın 'Taciz' İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

9 dakika önce

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiği yönündeki iddiasının, gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Yunan Başbakanın 'Taciz' İddiası Gerçeği Yansıtmıyor, System.String[]
YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiği yönündeki iddiasının, gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Başbakan Çipras, Yunanistan'da her yıl 25 Mart'ta kutlanan 'Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak için Ege'nin doğusundaki Agathonisi'yi ziyaret etti. Aleksis Çipras, burada yaptığı konuşmada, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanı'nın bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçakların mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:24 Kaynak: DHA

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