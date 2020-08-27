Yunan basını: Beşiktaş ilk 30 dakika topu göremedi

Spor Arena - Yorgo Kırbaki | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın 3-1 yenilerek elendiği PAOK maçı sonrası Yunan basını dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yunanistan basınından Ethnos, PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atlamasını, "Beşiktaş 30 dakika için top nerede göremedi" şeklinde yorumladı.

Günlük spor gazetesi Sportday, Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlarına atıfta bulunarak, PAOK için, 'Yıldızlı' başlığını kullanırken, "Rüya gibi PAOK, Beşiktaş'ı geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki eleme turuna kaldı" ifadelerini kullandı.

"YUNAN TANRISI TZOLIS"

Bir diğer Yunan spor gazetesi Livesport ise, karşılaşmanın 18 yaşındaki yıldızı Tzolis'e vurgu yaparak, 'Yunan Tanrısı' başlığını manşete çekti.

Manşetine "Resital" başlığını çeken Metro Sport da, "Mücadeleye fırtına gibi başlayan PAOK, Beşiktaş karşısında enerji, zeka ve pozisyon sonuçlandırma resitali sundu.

Patlama yaşadığı bir ilk yarıda 3 müthiş gol bularak Avrupa Ligi'nde oynamayı garantiledi ve rüyasını gerçekleştirmek için iki final maçına daha çıkacak" yorumunu yaptı.