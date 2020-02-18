Yunan basını: BM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasını resmen onaylamaya hazırlanıyor

Ekathimerini gazetesine göre muhtıradaki deniz bölgesi haritasının Atina'nın bütün endişelerine rağmen BM veri tabanına işlenmesi bekleniyor.

Yunanistan 'ın, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasındaki coğrafi koordinatların Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku Bölümü'ne kaydını kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi.

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