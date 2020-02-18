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Yunan basını: BM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasını resmen onaylamaya hazırlanıyor
7 saat önce
Ekatimerini gazetesinde yayımlanan habere göre Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasındaki deniz bölgesi haritasının, BM veritabanına işlenmesini kabullenmeye hazırlanıyor
Yunanistan'ın, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasındaki coğrafi koordinatların Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku Bölümü'ne kaydını kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Ekathimerini gazetesine göre muhtıradaki deniz bölgesi haritasının Atina'nın bütün endişelerine rağmen BM veri tabanına işlenmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:19
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