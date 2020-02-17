Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu - Son Dakika Ekonomi

Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu

41 dakika önce

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, BM'ye yaptığı itirazdan umduğunu bulamadı. Yunan basını, "BM, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını kabul edecek" diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz'de ile iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge sınırları oluşturmak adına ilk adım atılmıştı.

Anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gösteren Yunanistan, ilk olarak Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi sınır dışı etmiş daha sonra da Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmişti. Anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını öne süren Atina yönetimi, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savunmuştu.

YUNAN MEDYASI: KAZANAN TÜRKİYE OLDU

Yunan gazetesi Kathimerini, bugün manşetinde Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." diyerek kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu
Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:31 
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