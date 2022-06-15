Yunan basını ve politikacılar, Stoltenberg'i "eşit mesafede durmakla" suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan basını ve politikacılar, Stoltenberg'i "eşit mesafede durmakla" suçladı

15.06.2022 16:53
Yunan basını ve politikacılar, Stoltenberg'i "eşit mesafede durmakla" suçladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik eşit mesafedeki söylemleri ve iki ülke arasındaki durumu "anlaşmazlık" olarak nitelendirmesi, Yunan kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik eşit mesafedeki söylemleri ve iki ülke arasındaki durumu "anlaşmazlık" olarak nitelendirmesi, Yunan kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

Stoltenberg, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, "NATO, farklı coğrafya, tarih ve siyasi partileri içeren, 30 yıllık bir ittifak. Ülkelerimiz arasında bazı anlaşmazlıkların olması bizi şaşırtmamalı. Ancak farklı görüşler ve tartışmalar, demokrasilerimizin temel parçalarıdır. Yunanistan kadar Türkiye de onlarca yıldır samimi bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki sorunları güven ve müttefik dayanışması ruhuyla çözmeye teşvik ettiğini belirten Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin endişeleri için "Türkiye, PKK'dan çok çekti ve ittifakta terörden en çok çeken ülke oldu. Türkiye'nin, tüm müttefiklerin ciddiye alması gereken makul endişeleri var." dedi.

Türkiye için sık sık "saldırgan" tanımını kullanan Yunan basını, Stoltenberg'in iki ülke arasındaki gerginliği "anlaşmazlık" olarak tanımlamasını eleştirdi.

Kathimerini gazetesi, "Türk Yunan ilişkilerinde Stoltenberg'den falso" başlıklı haberinde, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AMNA'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin saldırganlığını, esasında bunu kabul etmeyerek ve 'anlaşmazlıktan' bahsetmekte ısrar ederek bir dizi talihsiz formülle yorumlamayı seçti." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi kınamaktan kaçındı"

Avgi gazetesi de Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'a karşı eşit mesafe politikası uyguladığını belirterek "Türkiye'nin saldırganlığını kınamaktan kaçındı." diye yazdı.

Bazı basın organları, Stoltenberg'in Yunanistan'ın güçlü ve değerli bir NATO müttefiki olduğuna ilişkin sözlerine vurgu yapmayı tercih ederken bazı haber portalları da "Stoltenberg'in tuhaf açıklamalarının ardında ne gizli?" şeklinde yorumlara yer verdi.

Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından "in.gr", Stoltenberg'in açıklamalarıyla sürekli sorumluluk almaktan kaçındığını savunarak "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg modern bir 'Pontius Pilatus' oynamayı seçti, zira 2014'te (göreve) seçilişinden bugüne dek Yunanistan ve Türkiye'ye eşit mesafede durdu, hatta Ankara göz göre göre uluslararası hukuku çiğnediğinde, Yunanistan'ın egemenlik haklarını sorguladığında ve ittifak içerisinde sorun oluşturduğunda bile." yorumunu yaptı.

"Erdoğan'ın Büyükelçisi" yorumu

Stoltenberg'in sözlerine Yunan siyasetinden de tepki geldi.

Değişim Hareketi Partisi (KINAL) lideri Nikos Andrulakis, Stoltenberg'in "hem (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın büyükelçisi hem de NATO Genel Sekreteri olarak görev yapamayacağını" savundu.

Ana muhalefet partisi SYRIZA, Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında eşit mesafe politikasını benimsediğini vurgulayarak "Müttefiklerimiz Türkiye ve Erdoğan'ın tüm isteklerini yerine getirmek için koşuşturduğu bir zamanda, Miçotakis'in izlediği istekli ve kesin müttefik politikasının, Yunanistan'ı marjlara sürüklediği açıkça ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de NATO'nun Ege ve Doğu Akdeniz'deki sınırları tanımadığını ileri sürerek "NATO Genel Sekreteri, NATO'nun saldırgan planlarında oynadığı öncül rol için Yunanistan'ı 'övdükten' sonra, meşhur 'eşit mesafe' taktiğini uyguladı; Yunanistan ile Türkiye'yi, NATO ittifakının iyiliği için 'sorunlarını çözmeye' davet etti. Böylece Türk devletinin iddialarını beslemiş oldu." yorumunu yaptı.

YORUMLAR
500
Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan basını ve politikacılar, Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:12 Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
16:06 Pınar Deniz'in iddialı kıyafeti eleştiri oklarının hedefi oldu: Sosyopat cüceye benzemiş
15:48 Kürtaj karşıtlığını protesto eden kadınlar, kilisede soyundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 16:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yunan basını ve politikacılar, Stoltenberg'i "eşit mesafede durmakla" suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement