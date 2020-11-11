Yunan bayraklı tekne ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi aranıyor - Son Dakika

Yunan bayraklı tekne ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi aranıyor
11.11.2020 10:57
Yunan bayraklı tekne ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi aranıyor Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi kayboldu.
Yunan bayraklı tekne ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi aranıyor
Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı
ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 05.50'de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesinin çarpışması sonucu, balık avlama teknesi alabora oldu. Haber alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(ADN-ADN-Y)
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