Son Dakika › 3. Sayfa › Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından sürülerek çıkarıldı - Son Dakika
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından sürülerek çıkarıldı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenliklerine Türk Sahil Güvenlik botları müdahale etti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenliklerine Türk Sahil Güvenlik botları müdahale etti. Yunan botları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi. Türk Sahil Güvenlik botu Türk karasularında 3 Yunan Sahil Güvenlik botunun olduğunu tespit etti ve taktik manevralar yapmaya başladı. Olayın ardında hızlı bir şekilde bölgeye 5 Türk Sahil Güvenlik botu daha intikal etti ve Yunan unsurları başarılı bir operasyon ile Türk karasularından Türk botları tarafından kovalanarak çıkarıldı. Bu gergin anlar ise kameralara yansıdı. Türk Sahil Güvenlik botlarının karasuyu ihlali yapan Yunan botlarını koşturması dikkatleri çekti. Yunan unsurlarının 1.42 mil Türk karasularını ihlal ettiği öğrenildi.
Denizde mahsur kalan 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, karasu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi