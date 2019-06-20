Son Dakika Haberleri: Yunan büyükelçi Atina aleyhine AİHM'e açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi
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Yunan büyükelçi Atina aleyhine AİHM'e açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi

1 saat önce

Yunanistan’da şu anda büyükelçilik yapan Ekaterini Loupas, Atina aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2016 yılında açtığı davayı kazanarak, ülkesini mahkum ettirdi.

Yunan büyükelçi Atina aleyhine AİHM'e açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi, System.String[]
Yunanistan'da büyükelçi olarak görevini sürdüren Ekaterini Loupas, Atina aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) 2016 yılında açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi. AİHM Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

2007 yılında Cenevre Başkonsolosu olarak görev yaptığı dönemde, yasa dışı işçi çalıştırmak suçundan İsviçre makamları tarafından kendisi ve Yunanistan aleyhine söz konusu çalışana ödenmek üzere 181 bin İsviçre Frangı maddi tazminat cezası verilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:08 
Avrupa, Yunanistan, Dünya
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