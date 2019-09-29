Son Dakika Haberleri: Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'tan Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye'ye mesaj
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Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'tan Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye'ye mesaj

1 saat önce

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye ile ilgili konuştu.

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'tan Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye'ye mesaj, System.String[]

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmak için 1821'de başlattığı ayaklanmanın yıl dönümünde Türkiye'ye mesajlar verdi.


" Tripoli'den komşumuz Türkiye'ye mesaj gönderiyoruz" diyen Pavlopoulos, "Biz, Yunanlar, bölünmeyi ve intikamı bırakıp, birlik ve beraberlik içinde barış ve dostluğu sürdürme yönünde ders alan bir geçmişe sahibiz" dedi.

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Osmanlı İmparatorluğu, Karolos Papulias, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:31 
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